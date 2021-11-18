Вашингтон, 19 ноября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Возможности переговоров между президентом США Джозефом Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным не исключила 18 ноября в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

В ходе брифинга Псаки уточнила, что не может предоставить никакой информации о «дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном» на тему возможных переговоров между лидерами США и России. Однако при этом пресс-секретарь Белого дома не исключила, что президент США переговорит с президентом России «в какой-то момент в будущем».

Псаки пояснила, что после двустороннего саммита глав США и РФ, который состоялся летом, была договорённость о продолжении контактов и взаимодействия на самом высоком уровне. Как уточнила Псаки, «это продолжается с того момента».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря Белого дома Псаки, президент США Байден не говорил о дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином.