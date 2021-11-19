Варшава, , 00:26 — REGNUM «Солдаты белорусского спецназа руководили вчерашней атакой мигрантов в Дубичах Церковных», — сообщило 18 ноября министерство обороны Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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В сообщении польского министерства опубликована фотография, на которой изображены мужчины в белорусском форменном армейском обмундировании в балаклавах и с оружием. Они находятся за неповреждённой колючей проволокой, рядом с ними нет гражданских лиц.

В другом сообщении польское министерство, придерживаясь своей версии, сообщило, что «белорусские службы сперва провели разведку» и, вероятно, повредили ограждение. «Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их внимание. Попытка пересечения границы произошла в нескольких метрах дальше», — сказано в истории польского министерства о неудачной попытке незаконного нарушения белорусско-полькой границы.

Минобороны Польши утверждает, что организованная с участием белорусской стороны (inspirowanej przez Białorusinów) попытка прорыва около сотни нелегалов провалилась — их задержали польские службы.

Госпогранкомитет Белоруссии не комментирует инцидент. Пограничный комитет Союзного государства России и Белоруссии также не комментирует происходящее на границе.

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