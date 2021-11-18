Скопье, 19 ноября, 2021, 01:16 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции правящего Социал-демократического союза Македонии Йован Митревски 18 ноября заявил в интервью для «24 analiza», что на данный момент правящее большинство содержит уже 61 депутата (в македонском парламенте 120 мест), то есть вернуло себе правящее большинство.

Juan Antonio Segal Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Движение Беса покинуло правящую коалицию, однако депутат Кастриот Реджепи остался на стороне правительства.

В настоящее время ведутся переговоры о присоединении к правительству партии Движение Альтернатива. Встреча премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева с главой Альтернативы состоится 19 ноября.

Читайте также: У премьера Македонии нет власти. Страной правят албанцы

Напомним, попытки оппозиции набрать большинство ранее провалились из-за перебежчика.