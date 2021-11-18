Приштина, Сербия, 19 ноября, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Управляющий совет федерации медицинских профсоюзов Косово 18 ноября принял решение о проведении восьмичасовой всеобщей забастовки 25 ноября.

Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета Врач

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, медики требуют встречи с премьер-министром Альбином Курти и новым министром здравоохранения Косово Рифатом Ляфити. От главы МВД Джеляля Свечли протестующие требуют включения профсоюзов в состав рабочей группы, составляющей законопроект о заработных платах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Ляфити пообещал остановить «утечку медицинских мозгов» из Косово.