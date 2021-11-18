Мадрид, 19 ноября, 2021, 00:05 — ИА Регнум. 35-летний центральный защитник «Кальяри» и сборной Уругвая по футболу Диего Годин выразил желание вернуться в мадридское «Атлетике» в зимнее трансферное окно. Об этом 18 ноября сообщила испанская ежедневная Mundo Deportivo.

Анна Нэсси Диего Годин

Также газета сообщила, что Годин готов вернуться в состав «матрасников» при любых финансовых условиях.

Диего Годин покинул мадридское «Атлетико» 1 июля 2019 года, перейдя в миланский «Интер» на правах свободного агента. Текущее соглашение уругвайского защитника с «Кальяри» рассчитано до конца июня 2023 года.