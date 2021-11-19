Москва, , 00:31 — REGNUM Балерина Анастасия Волочкова обратилась в полицию по факту мошенничества. Об этом 18 ноября пишет телеграм-канал Baza.

Анастасия Волочкова Геннадий Калашников

По данным телеграм-канала, в 2020 году некий мужчина связался с Волочковой, заявив, что обнаружил её номер телефона в «базе самых успешных людей России». Он предложил ей вложить деньги в компанию под названием «КьюБиЭф».

Анастасия Волочкова перевела на счёт фирмы сначала 2 млн рублей, а затем ещё 1 млн. Вскоре ей вернули чуть более 1 млн рублей — однако потом мужчина перестал выходить на связь.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Анастасию Волочкову выселили из турецкого отеля из-за пьяного дебоша. Однако помощница артистки опровергла их.

Читайте ранее в этом сюжете: Киркоров, Лобода и Лазарев: в декабре состоится премия «Золотой Граммофон»