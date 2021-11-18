Приштина, Сербия, 19 ноября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 ноября провел встречу с поверенным в делах при посольстве США в Косово Николасом Джакоббе.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стал диалог между Сербией и Косово. На встрече присутствовал глава переговорной делегации Косово Бесник Бислими.

Стороны обсудили планы заключения всеобъемлющего соглашения между Сербией и Косово в период текущей каденции Альбина Курти.

Ранее Курти заявил, что отношения между США и Косово не ухудшились. Напомним, встреча делегаций Косово и Сербии так и не состоялась 16−17 ноября из-за категоричной позиции албанцев.