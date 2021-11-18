Санкт-Петербург, , 23:56 — REGNUM 18 ноября агент 19-летнего аргентинского атакующего полузащитника «Колона» (Санта-фе) Факундо Фариаса Мартин Сендоа сообщил, что в услугах его клиента заинтересован санкт-петербургский «Зенит»: «Фиорентина» проявляет конкретный интерес, мы ведем переговоры. Но я хочу, чтобы Факундо остался в «Колоне» и сыграл в Кубке Либертадорес. Также Фариасом интересуется «Зенит», — цитирует агента Sport 9.

В текущем сезоне Факундо Фариас принял участие в 31-м матче за «Колон» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Текущее соглашение Фариаса с «Колоном» рассчитано до 31 декабря 2023 года. Трансферная стоимость аргентинского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.