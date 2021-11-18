Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Warner Bros. выложила в сеть новые постеры фантастического фильма «Матрица: Воскрешение». Последнее изображение было опубликовано 18 ноября на twitter-странице кинокомпании.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Матрица

«Вернуться к источнику», — такой слоган разместили на плакате авторы картины. На постере изображены Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс), подходящие к некой лестнице в цифровом мире.

https://twitter.com/WarnerBrosUK/status/1461378846452707328

https://twitter.com/wbpictures/status/1461001191366799360

Напомним, в России премьера фильма состоится 16 декабря, кинотеатры США начнут показывать четвёртую «Матрицу» 22 декабря 2021 года. Снимает картину режиссёр Лана Вачовски.