Лос-Анджелес, США, , 23:53 — REGNUM Американская инди-рок The War On Drugs объявила о глобальном шоу в прямом эфире, которое пройдет в следующем месяце. Об этом информирует портал NME.

Музыка

Группа, возглавляемая Адамом Грандуциелем, выйдет на сцену Украинского культурного центра в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, для специального концерта под названием «Living Proof: The War On Drugs Global Live Event».

The War On Drugs собираются продемонстрировать материал со своего пятого студийного альбома «I Don’t Live Here Anymore», который вышел 29 октября.