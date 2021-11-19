Приштина, , 01:17 — REGNUM Косово должно быть осторожным и не нарушать международные правила свободной торговли. Такое мнение высказал директор Американской торгово-промышленной палаты в сепаратистском Косово Ариан Зека по поводу заявления министра торговли Розеты Хайдари о том, что Приштина хочет ввести новые меры ограничения против некоторых видов сербской продукции.

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«Вопреки тому, что Косово имеет право навязать такие меры, нужно обеспечить полное соблюдение законов и правил международной торговли, прежде чем принимать решения. Это нужно для того, чтобы не наткнуться на контрмеры или штрафы международных организаций в сфере торговли», — процитировало слова Зеки издание Koha.

Напомним, что ранее Хайдари заявила о том, что Приштина может ограничить импорт кондитерских изделий из центральной Сербии.