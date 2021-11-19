19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили обеспокоенность Украины и Великобритании военной активностью России на своих границах.

Елизавета Коробова, , 07:18 — REGNUM Совместное заявление министров обороны Великобритании и Украины Бена Уоллеса и Алексея Резникова, согласно которому данные страны не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены её военной активностью на границе с Украиной, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 19 ноября в социальной сети Facebook.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я переведу: «Мы не хотим враждовать, но давайте мы просто будем по-дружески гадить вам на коврик», — пишет Олег С.

Многие пользователи оказались крайне удивлены тому, что Украина вдруг забыла о том, что она уже который год якобы воюет с регулярными войсками Российской Федерации в Донбассе.

«В смысле враждовать? Разве Украина не ведёт семь лет войну с Российской Федерацией? Сами же многократно говорили. Они бы там определились сначала, прежде чем такое идиотское заявление публиковать», — советует Азим А.

Алексей Резников Y27

Некоторые комментаторы отмечают, что невозможно удовлетворить условия Великобритании и Украины, потому что Российская Федерация — суверенное государство и имеет полное право проводить свои военные учения вдоль всей протяжённости своих границ.

«Активность на своей же территории, а не на чужой?! Покажите хоть один документ международного права о том, что какой-либо стране запрещено проявлять активность в пределах своих же собственных границ, на своей территории! Можно эти вопросы адресовать в минобороны Великобритании!» — указывает Юрий А.

Часть людей считает, что кому-кому, а Великобритании вообще не стоит переживать из-за военной активность России где бы то ни было, потому что Лондон не является целью для уничтожения, ведь там проживает множество представителей российской элиты.

«Забавно. А Великобритания тут вообще каким боком? На неё-то кто вдруг собирается нападать? В Лондоне целый табор из российских олигархов. Какой им смысл шмалять по своим дворцам? Глупость какая-то», — отмечает Валентин Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные заявления звучат лишь для того, чтобы обосновать ещё большее приближение НАТО к российским границам.

«Всегда заявления об «агрессии России» используются в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ с Российской Федерацией. Никаких других целей у этого нет. Они хотят создать побольше военных баз на границе с нашей страной, чтобы потом, когда настанет момент, использовать их на полную катушку», — предполагает Ирина П.

Отдельные комментаторы подозревают, что если Британия не прекратит себя так вести, то в конечном счёте всё обернётся полномасштабными военными действиями.

Бен Уоллес Richard Townshend

«Мы с вами воевать не хотим, но будем. Иначе такие слова не воспринимаются. Россия сидит на месте, дальше своих границ никуда не продвигается. Но зато НАТО уже вплотную приблизилась к российским границам. Украина — последний бастион влияния Российской Федерации, который если будет отдан под базы НАТО, то война окажется неизбежной», — пишет Юрий К.

Напомним, 17 ноября британское министерство обороны опубликовало совместное заявление министров обороны Великобритании и Украины Бена Уоллеса и Алексея Резникова, согласно которому данные страны не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены её военной активностью на границе с Украиной.