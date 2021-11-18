Лондон, 18 ноября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Британская певица Адель поделилась со своими поклонниками еще одним фрагментом своего грядущего альбома «30», выложив в социальных сетях видео, где она исполняет песню «To Be Loved» из своей гостиной.

Скриншот с YouTube Певица Адель

Адель представит свой четвертый студийный альбом «30» 19 ноября после выпущенных ранее синглов «Hold On», «I Drink Wine» и «Love Is A Game». Сейчас Адель загрузила видео, в котором она поет еще один новый трек под названием «To Be Loved» из своего дома в Лондоне.

https://twitter.com/Adele/status/1461062528029528064

Во время нового интервью с Зейном Лоу для Apple Music 1 Адель рассказала о «To Be Loved»: «Я не думаю, что буду исполнять ее вживую. Я даже не могу ее слушать, так что нет. Из-за этой песни я задыхаюсь и мне нужно выйти куда-нибудь. Но, когда я ее писала и в первый раз пела, я просто представляла, что Анджело сейчас за 30. Думаю, тогда я спою ему эту песню».