Адель поделилась фрагментом новой песни «To Be Loved»
Лондон, 18 ноября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Британская певица Адель поделилась со своими поклонниками еще одним фрагментом своего грядущего альбома «30», выложив в социальных сетях видео, где она исполняет песню «To Be Loved» из своей гостиной.
Адель представит свой четвертый студийный альбом «30» 19 ноября после выпущенных ранее синглов «Hold On», «I Drink Wine» и «Love Is A Game». Сейчас Адель загрузила видео, в котором она поет еще один новый трек под названием «To Be Loved» из своего дома в Лондоне.
https://twitter.com/Adele/status/1461062528029528064
Во время нового интервью с Зейном Лоу для Apple Music 1 Адель рассказала о «To Be Loved»: «Я не думаю, что буду исполнять ее вживую. Я даже не могу ее слушать, так что нет. Из-за этой песни я задыхаюсь и мне нужно выйти куда-нибудь. Но, когда я ее писала и в первый раз пела, я просто представляла, что Анджело сейчас за 30. Думаю, тогда я спою ему эту песню».