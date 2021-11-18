Москва, , 23:50 — REGNUM В Москве состоится 26-ая ежегодная церемония вручения премии «Золотой Граммофон». Мероприятие пройдёт 10 декабря в Кремлёвском дворце.

Премия «Золотой Граммофон» Сайт «Русского радио»

Участниками премии станут исполнители Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Дима Билан, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, дуэт Artik & Asti и многие другие. Как отмечают организаторы, мероприятие пройдёт в формате COVID-free — наличие QR-кодов у гостей и зрителей шоу обязательно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21-ую церемонию вручения премии «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год. Причиной стал «очередной виток заболевания» коронавирусом.

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