Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер высказался по поводу ситуации с компанией Activision Blizzard. Об этом 19 ноября сообщает агентство Bloomberg.

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Во внутренней переписке компании Спенсер отметил, что его очень беспокоит скандал вокруг компании. «Такому типу поведения нет места в нашей индустрии», — написал Спенсер, комментируя скандальную статью газеты The Wall Street Journal. Примечательно, что глава Xbox заявил, что намерен произвести переоценку «всех аспектов» отношений с с Activision Blizzard.

Для справки: в статье The Wall Street Journal утверждается, что глава Activision Blizzard Роберт Котик много лет знал о проблеме сексуальных домогательств в компании и плохом обращении с женщинами, но не делал ничего для исправления ситуации. Отметим, что ранее глава PlayStation Джим Райан в переписке с сотрудниками заявил, что он и руководство компании были «разочарованы и откровенно ошеломлены», когда прочитали статью.

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