Вашингтон, 18 ноября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не говорил о дружбе с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила 18 ноября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

По её словам, Байден и Си просто могут состоять в искренних отношениях.

В ходе брифинга журналисты спросили, являются ли друзьями глава Белого дома и китайский лидер. По словам одного из журналистов, на встрече с Байденом председатель КНР публично в своем приветственном слове назвал президента США «старым другом».

«Президент не говорил этого. Президент считает его человеком, которого он давно знает, с кем он может иметь искренние отношения», — ответила на этот вопрос Псаки.

«Я не могу говорить о том, как в Китае называют людей, которых они знают в других странах мира. Я могу только сказать, как президент расценивает эти отношения», — пояснила она.