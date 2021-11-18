Приштина, , 23:42 — REGNUM Впервые за месяц парламент Косово провел заседание. На повестку дня были выставлены 36 пунктов.

Энвер Ходжай Υπουργείο Εξωτερικών

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной перерыва в работе парламента стало бойкотирование заседаний его президиума представителями оппозиционных партий.

Заседание 18 ноября затянулось и продолжится на следующий день. Главу фракции Демократической партии Косово Бедри Хамзу, одержавшего победу в борьбе на местных выборах в Митровице, заменил Энвер Ходжай.

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