Приштина, Сербия, 18 ноября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Впервые за месяц парламент Косово провел заседание. На повестку дня были выставлены 36 пунктов.

Υπουργείο Εξωτερικών Энвер Ходжай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной перерыва в работе парламента стало бойкотирование заседаний его президиума представителями оппозиционных партий.

Заседание 18 ноября затянулось и продолжится на следующий день. Главу фракции Демократической партии Косово Бедри Хамзу, одержавшего победу в борьбе на местных выборах в Митровице, заменил Энвер Ходжай.