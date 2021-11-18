Глава Болгарии напомнил, что страну от нацизма освободили русские
София, 18 ноября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Россия не может быть врагом Болгарии, Софии и Москве необходим диалог, заявил 18 ноября болгарский президент Румен Радев в эфире Bŭlgarska natsionalna televiziya.
В ходе дебатов со своим оппонентом второго тура президентских выборов — ректором Софийского университета Анастасом Герджиковым — Радев заявил, что, хотя Россию не следует рассматривать как образец для Болгарии, она не может быть и врагом болгар, ведь Россия для болгар — освободитель от нацистов.
Болгарский лидер добавил, что встреча ЕС — Россия на высшем уровне так и не состоялась, хотя она необходима, и что американское руководство ведёт переговоры с Россией, как бы не замечая интересов ЕС, не считаясь с ними.
Выразив мнение, что отношения Москвы и Брюсселя очень непростые, Радев добавил:
При этом президент Болгарии уточнил, что «в настоящей момент Крым — русский».