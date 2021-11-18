Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель Freddie Gibbs в своих социальных сетях объявил, что новый сингл под названием «Black Illuminati» с участием Jadakiss в ближайшее время выйдет на стриминговых платформах.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Песня «Black Illuminati» последует за появлением Гиббса на треке Artz «War Time» в прошлом месяце. Отметим, что это будет его первое сотрудничество с Jadakiss с момента выхода «Krazy» в 2012 году. Помимо анонса сингла, рэпер поделился 18-секундным клипом трека в социальных сетях.

https://twitter.com/FreddieGibbs/status/1461351562467442688

Ранее в этом месяце Гиббс сообщил в Твиттере, что его предстоящий альбом «SSS (Soul Sold Separately)» будет включать в себя работы Madlib, Kaytranada, Pharrell, The Alchemist, Tay Keith, Kenny Beats и многих других.