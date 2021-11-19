Брюссель, , 01:01 — REGNUM В Брюсселе прошел второй раунд переговоров экспертов Белграда и Приштины, посвященный использованию автомобильных номеров на территории центральной Сербии и сепаратистского Косово. Об этом 18 ноября сообщил на своей странице в «Твиттере» спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

Мирослав Лайчак Gugganij

«Делегации конструктивно подошли к вопросу и продолжили обмен мнениями. Я их поддерживаю в том, чтобы они нашли долгосрочное решение на благо своих граждан», — отметил Лайчак.

Напомним, что в сентябре сепаратистское руководство в Приштине, сославшись на подписанное в 2016 году с Белградом соглашение «О взаимности», запретило использование автомобильных номеров Сербии на территории сепаратистского Косово. Это вызвало недовольство сербов, которые заблокировали два КПП на административной линии с центральной Сербией. После десятидневной блокады делегации Белграда и Приштины достигли временного соглашения об использовании стикеров, которыми на номерах Сербии и Косово должны быть заклеены символы государственности.