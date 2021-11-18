Киев, , 23:21 — REGNUM Военно-морские силы Украины (ВМСУ) объявили о новых вакансиях, начав набирать экипажи для двух тральщиков Sandown, которые продаст Киеву Британия.

Украина и западные военные корабли Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщается на странице Вербовочного центра ВМСУ в Facebook.

В объявлении указано, что предпочтение будет отдаваться лицам в возрасте не старше 40 лет, владеющим английским языком.

Тех, кому удастся пройти собеседование, обещают отправить на курсы английского, а затем на стажировку в Британию.

Напомним, Киев ожидает прибытия двух тральщиков типа Sandown, которые после длительного использования были списаны Королевским флотом Британии, а затем проданы Украине.

Штатная численность экипажа на таком корабле — 34 человека. Кроме оборудования для поиска морских мин, тральщик типа Sandown оснащён тремя крупнокалиберными пулемётами и одной 30-мм артустановкой.

Напомним, в эпоху СССР на территории Украины существовали предприятия, строившие боевые корабли всех рангов, включая тяжёлые авианесущие крейсера типа «Адмирал Кузнецов».

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