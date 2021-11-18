Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM Searchlight Pictures выложила в сеть трейлер фильма «Аллея кошмаров», в основу которого ляжет известный роман писателя роман Уильяма Линзи Грэшема. Видео было опубликовано 18 ноября на YouTube-канале киностудии.

Кино Tobias Wrzal

В опубликованном ролике зрители, в частности, могут видеть сцену, в которой Стэнтон Карлайл (Брэдли Купер) лжёт о своих сверхспособностях медиума. Авторы фильма дают понять, что Карлайл достаточно быстро сообразит, что пытается обманывать не тех людей.

Напомним, первую экранизацию «Аллеи кошмаров» режиссёр Эдмунд Гулдинг выпустил на экраны в 1947 году. Новую картину снимает Гильермо дель Торо. В проекте кроме Брэдли Купера участвуют Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Тони Коллетт, Рон Перлман, Руни Мара и другие известные актёры.

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