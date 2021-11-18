Сыктывкар, , 23:20 — REGNUM Предприниматели Коми, чей бизнес пострадал из-за пандемии, смогут воспользоваться микрозаймами под 0,1% годовых. Об этом в ходе своего видеообращения заявил глава республики Владимир Уйба.

Все — в бизнес! Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР

Речь идет о льготных займах до 1 млн рублей для тех, кто ведет деятельность в отраслях экономики, требующих поддержки в связи с ограничительными мерами, действовавшими с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Оператором выступает АО «Микрокредитная компания РК». Новый вид микрозайма будет выдаваться на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские предприниматели смогут получить до полумиллиона рублей под 1%.