Вашингтон, 18 ноября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Идея дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине возникла у американского руководства не после онлайн-саммита с Китаем, сообщила 18 ноября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джо Байден

Отвечая на вопрос о том, не решили ли в Белом доме игнорировать Олимпиаду после онлайн-встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся 16 ноября, Псаки ответила, что никакой связи здесь нет.

Псаки «Они не обсуждали Олимпиаду во время встречи».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в день саммита, 16 ноября, в американских СМИ появилась информация, что США могут объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, то есть что на мероприятие не приедет никто из американских официальных лиц.