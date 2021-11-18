Пермь, 18 ноября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. При содействии Уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина власти региона помогли многодетной приёмной семье справиться со многими проблемами, в том числе медицинского, финансового и бытового характера.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

В августе 2021 года через одну из социальных сетей на страничку детского омбудсмена обратилась жительница Пермского края, у которой под опекой находятся четыре внука в возрасте 7−15 лет. Их мать была лишена родительских прав в 2019 году, а сведений об отце нет. Бабушка-опекун жаловалась на действия опеки и просила помощи в восстановлении семьи, так как в июле её освободили от обязанностей опекуна, а детей поместили в социально-реабилитационный центр. При этом вопросы у опеки к состоянию здоровья детей не возникли, все ребята ухожены, одеты по сезону, в доме были необходимые продукты питания, а соседи и учителя отзывались об опекуне положительно.

При этом в процессе при проверке информации о ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей, сотрудники территориального управления регионального министерства социального развития и краевой комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что жилищно-бытовые условия не удовлетворительные и необходим ремонт. Вместе с тем доход семьи складывается лишь из пособия на каждого ребёнка (15 тыс. руб.) и пенсии опекуна (10 тыс. руб.), чего явно недостаточно для его проведения. Желая скорее вернуть своих внуков домой, бабушка обратилась в микрофинансовую кредитную организацию «Быстрые деньги», где оформила заём на 100 тыс. руб., которые пошли на ремонт дома.

Со слов бабушки, ни органы опеки, ни управление социальной защиты населения не оказывали семье материальную или натуральную социальную помощь, она ограничивалась лишь профилактическими беседами и консультативно-диагностической работой с детьми. Питание мальчиков в школе, приобретение продуктов, одежды и предметов личной гигиены, а также школьных принадлежностей осуществлялось без участия социальных служб. Помощь семье не была оказана и после возвращения детей, имевшиеся проблемы не были решены и продолжали усугубляться. Так, когда одному из ребят понадобилось оформить общегражданский паспорт по достижению им 14 лет, бабушка не смогла подать документы и заплатить государственную пошлину. Старшему внуку было необходимо направление на прохождение обследования у специалистов в областной больнице.

В начале сентября после разъяснения положений действующего законодательства со стороны представителя Уполномоченного по правам ребёнка, все дети были возвращены в семью опекуна. Также со стороны аппарата детского омбудсмена был предложен алгоритм решения других проблем, возникших у семьи.

Мария Львова-Белова обсудила эту ситуацию с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В результате на днях мальчику выдали паспорт, другой прошёл необходимые обследования в медицинских организациях, где ему скорректировали лечение для достижения максимальной компенсации состояния здоровья. В дальнейшем семье будет оказана материальная, социальная помощь, а также изысканы возможности оказания спонсорской помощи для выплаты имеющейся кредитной задолженности.