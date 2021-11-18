Монако, , 23:09 — REGNUM Завтра, 19 ноября, в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в матче четырнадцатого тура регулярного сезона французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Лиллем». В заявку «Монако» на игру не попал 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Александр Головин Soccer0010.com

После тринадцати туров «Монако» с пятью победами, пятью поражениями и восемнадцатью очками занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в шестнадцати матчах за «монегасков» во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.