Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Джона Хилл исполнит главную роль в новом фильме Мартина Скорсезе о творческом пути рок-группы Grateful Dead. Об этом 18 ноября сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Парни со стволами». реж Тодд Филлипс. 2016. США, Камбоджа (анти)герои Майлза Теллера и Джоны Хилла в тире

Актёр сыграет лидера музыкального коллектива Джерри Гарсии. Отметим, что Хилл впервые воссоединится с известным кинематографистом после того, как он снялся в его картине «Волк с Уолл-стрит», вышедшей на большие экраны в феврале 2014 года.

Напомним, группа Grateful Dead была основана в 1965 году, она получила известность и популярность после выступлений на знаменитых рок-фестивалях, которые прошли в Монтерее (1967) и Вудстоке (1969). Джона Хилл снялся в таких фильмах, как «Мачо и ботан», «Джанго освобождённый», «Парни со стволами», «Пляжный бездельник» и других.