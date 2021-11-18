Воронеж, , 23:04 — REGNUM Пациент, пришедший на вакцинацию против коронавируса, скончался в поликлинике №7 Воронежа утром 18 ноября. Информацию об этом подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

Вакцинация Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Мужчине было 79 лет. Как уточнили в департаменте, пациент пришёл по записи на прививку вторым компонентом вакцины. Около 07:50, по записи, он вошёл в кабинет. Во время заполнения анкеты мужчина побледнел и потерял сознание.

«К нему сразу же подбежал дежурный администратор, вызвавший врача-терапевта, который сразу начал оказывать необходимую помощь мужчине. Параллельно была вызвана реаниматологическая бригада поликлиники, прибывшая в 8:03, и скорая реаниматологическая бригада, прибывшая в 8:15. До 8:33 медработники проводили сердечно-лёгочную реанимацию, вводили все необходимые препараты», — сообщили в департаменте.

Спасти мужчину не удалось. Причина смерти будет установлена после проведения вскрытия.