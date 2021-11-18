Рим, 18 ноября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. 18 ноября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что санкт-петербургский «Зенит» не вел переговоров с «Аталантой» на предмет трансфера 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо заинтересован в нападающем «сине-бел-голубых» Сердаре Азмуне.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Вчера, 17 ноября, спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил информацию, что французский клуб предпримет попытку подписать 26-летнего форварда сборной Ирана Азмуна в грядущее зимнее трансферное окно.

«Аталанта» планирует в январе отдать Миранчука в аренду на полгода с целью дальнейшей продажи следующим летом. В текущем сезоне российский полузащитник сыграл лишь в восьми матчах за клуб из Бергамо, в которых отметился двумя голевыми передачами.