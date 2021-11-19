19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили то, когда, по мнению Кремля, должна закончиться пандемия коронавируса в России.

Светлана Рыбина, , 10:44 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Кремль ошибался в расчётах того, когда в России закончится пандемия COVID-19, поэтому было принято решение продлить санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года, вызвало реакцию интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 18 ноября в социальной сети Facebook.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кто там говорил: «Ну, вот наденем масочки, перчаточки, вколем себе вакцину, и всё сразу закончится»?! Ну и где вы сейчас? Оказалось, что ничего не закончилось, а всё только начинается», — заметила Надежда С.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти в нашей стране не шибко переживают из-за продления всевозможных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, потому что в таком режиме очень просто управлять людьми.

«Вот и чудненько, едем дальше. Понравился руководству этот процесс. Аппетит приходит во время еды. Денежки-то хорошие на этом делаются. Так надо ехать и дальше по такой системе», — указывает Dan C.

Коронавирус Rosminzdrav.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что обозначать какие-либо даты в настоящее время просто невозможно, потому что конец пандемии зависит от огромного количества факторов, и на большинство из них мы не можем никак повлиять.

«А откуда они знают, до какого времени будут гулять вирусы? Нет сомнений в том, что все эти даты ни к чему не привязаны и будут продлеваться на столько, на сколько властям это надо. Людей простых вообще никто не спрашивает», — отмечает Наталья Д.

Часть людей предполагает, что 2024 год был выбран не случайно, а как крайняя точка перед новыми выборами президента Российской Федерации.

«Почему до 2024 года? Или раз это очередные выборы, то на этот период надо будет сделать послабления для населения?» — задаётся вопросом Михаил Х.

«А Песков уже точно знает, что продлится эпидемия до 2024-го, как раз до выборов? И госпитали ковидные только до 2024-го существовать будут? Мир знает пословицу: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Чего добьётся Кремль такими планами? Кто там президенту на ухо подсел и лапшу пытается вешать? Ситуация с коронавирусом в России крайне печальная, и строить светлые планы преждевременно. Не говорит гоп, пока не перепрыгнешь, как говорится», — написала Надежда Ш.

Коронавирус 63.mchs.gov.ru

Ряд пользователей указывает на то, что больше всего их раздражает несамостоятельность российских властей в области принятия решений по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Граждане отмечают, что наше руководство предпочитает пользоваться зарубежным опытом, нежели самим пытаться что-то изменить.

«Ошиблись они. Ага. Конца и края им не видно. На кого рассчитан этот лепет? Большая часть населения уже поняла, что к чему и для чего всё это продлевается. И всем понятно, что у нас никто ничего не решает в плане продления или не продления, а лишь повторяет всё за западными странами. Надоел этот цирк», — написал «Джелло Б».

Напомним, 17 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль ошибался в расчётах того, когда в России закончится пандемия COVID-19, «конца и края не видно», поэтому было принято решение продлить санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавирусной инфекции до 2024 года.