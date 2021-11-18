Москва, 18 ноября 2021, 23:48 — REGNUM Предпринимателя Максима Мернеса, сына Сергея Мавроди, жестоко избили двое неизвестных. Об этом 18 ноября пишет издание StarHit, ссылаясь на слова возлюбленной Мернеса.
«Он вышел из дома на встречу с партнёром, на него из ниоткуда набросились два человека. Один держал и бил, другой нанёс семь ножевых ранений. Потом они его бросили и скрылись», — рассказала девушка Мернеса. Как отмечает издание, у 26-летнего наследника Мавроди разбито лицо, сломаны три зуба, ухо и нос, а одно из ножевых ранений пришлось рядом с сердцем.
Добавим, что врачи оценивают состояние Максима Мернеса как средней тяжести. Полиция уже возбудило уголовное дело после инцидента.
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