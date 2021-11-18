Москва, , 23:48 — REGNUM Предпринимателя Максима Мернеса, сына Сергея Мавроди, жестоко избили двое неизвестных. Об этом 18 ноября пишет издание StarHit, ссылаясь на слова возлюбленной Мернеса.

Сергей Мавроди Delovoe.TV

«Он вышел из дома на встречу с партнёром, на него из ниоткуда набросились два человека. Один держал и бил, другой нанёс семь ножевых ранений. Потом они его бросили и скрылись», — рассказала девушка Мернеса. Как отмечает издание, у 26-летнего наследника Мавроди разбито лицо, сломаны три зуба, ухо и нос, а одно из ножевых ранений пришлось рядом с сердцем.

Добавим, что врачи оценивают состояние Максима Мернеса как средней тяжести. Полиция уже возбудило уголовное дело после инцидента.

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