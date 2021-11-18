Ясиноватая, ДНР, , 22:55 — REGNUM Второй за сутки обстрел ДНР устроили 18 ноября украинские боевики, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Первая атака началась в 10:07 мск со стороны города Марьинка: ВСУ обстреляли район посёлка шахты «Трудовская» на западе Донецка. Боевики выпустили девять мин калибра 82 мм.

В 12:41 мск ВСУ открыли огонь со стороны населённого пункта Новосёловка по району посёлка Васильевка под Ясиноватой. Боевики выпустили пять мин калибра 120 мм.

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