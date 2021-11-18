Тирана, , 22:58 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 18 ноября в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что процесс расширения Евросоюза замедлился из-за мигрантского кризиса 2015 года, когда популистские движения в Европе усилились.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

Албанский политик подчеркнул, что в Албании «заняты нашими домашними делами» и стараются не испытывать страха из-за затянувшихся переговоров о расширении.

Эди Рама «Теперь начало переговоров зависит от Болгарии и эффективности внутренней пропаганды других стран. Но речь не идет о вопросе жизни или смерти. Реформы проводятся, поскольку они необходимы Албании для строительства современной страны».

Напомним, 17 ноября состоялось заседание совместной итало-албанской экономической комиссии.

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