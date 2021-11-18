Тирана, 18 ноября 2021, 22:58 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 18 ноября в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что процесс расширения Евросоюза замедлился из-за мигрантского кризиса 2015 года, когда популистские движения в Европе усилились.
Албанский политик подчеркнул, что в Албании «заняты нашими домашними делами» и стараются не испытывать страха из-за затянувшихся переговоров о расширении.
Напомним, 17 ноября состоялось заседание совместной итало-албанской экономической комиссии.
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