Тирана, 18 ноября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 18 ноября в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что процесс расширения Евросоюза замедлился из-за мигрантского кризиса 2015 года, когда популистские движения в Европе усилились.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Албанский политик подчеркнул, что в Албании «заняты нашими домашними делами» и стараются не испытывать страха из-за затянувшихся переговоров о расширении.

Эди Рама «Теперь начало переговоров зависит от Болгарии и эффективности внутренней пропаганды других стран. Но речь не идет о вопросе жизни или смерти. Реформы проводятся, поскольку они необходимы Албании для строительства современной страны».

Напомним, 17 ноября состоялось заседание совместной итало-албанской экономической комиссии.