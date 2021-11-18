Сиэтл, США, 18 ноября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Ноябрьское обновление New World добавило в массовую многопользовательскую игру новое оружие и тип врагов. Об этом 18 ноября сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube New World

Издание отметило, что этот патч является одним из крупнейших обновлений игры с момента релиза. Новое оружие Void Gauntlet («Перчатка Бездны») рассчитано на короткую дистанцию и, как отмечается, хорошо работает в случае, если геймеру необходимо уничтожать большие группы врагов.

Что касается новых противников, то с релизом обновления в New World появились воины варягов, которые, как пояснили разработчики, «в настоящее время совершают набеги на юго-восток Этернума». С полным описанием патча желающие могут ознакомиться на сайте проекта.

Напомним, релиз New World состоялся 28 сентября 2021 года. Разработкой игры занимается студия Amazon Games. Ранее её представители рассказали, за что навсегда заблокировали аккаунты 1,2 тыс. игроков.