Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Американский мультиинструменталист Суфьян Стивенс записал кавер на главный хит фолк-исполнителя Ника Дрейка 1972 года «Pink Moon», который выйдет в качестве эксклюзивном 7-дюймового сингла. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Кавер Стивенса оригинала Дрейка будет представлен на 7-дюймовой пластинке со внутренним буклетом и другим кавером на «Pink Moon» в исполнении Ханны Пил. Пластинке также будет включать вступительное слово Дуро Олову и интервью Крейга Тейлора.

В настоящее время неясно, будет ли кавер Стивенса доступен в цифровом виде. Напомним, что в сентябре вышел коллаборативный альбом Стивенса с Анджело Де Августином под названием «A Beginner's Mind».