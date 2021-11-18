Москва, , 22:47 — REGNUM В ряде районов Москвы была впервые замечена небольшая метель, сообщает 18 ноября пресс-служба комплекса городского хозяйства российской столицы.

Метель на улице города Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По мнению синоптиков, за ночь толщина снегового покрова может приблизиться к одному сантиметру.

Температура воздуха при этом будет колебаться от — 1 до +1 градуса по шкале Цельсия.

Дорожные и коммунальные службы наблюдают за потенциально опасными участками дорог и готовятся к их обработке.

При этом метеорологи считают, что 20 декабря Москву ожидают обильные осадки в виде снега с дождем.

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