Москва, 18 ноября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В ряде районов Москвы была впервые замечена небольшая метель, сообщает 18 ноября пресс-служба комплекса городского хозяйства российской столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Метель на улице города

По мнению синоптиков, за ночь толщина снегового покрова может приблизиться к одному сантиметру.

Температура воздуха при этом будет колебаться от — 1 до +1 градуса по шкале Цельсия.

Дорожные и коммунальные службы наблюдают за потенциально опасными участками дорог и готовятся к их обработке.

При этом метеорологи считают, что 20 декабря Москву ожидают обильные осадки в виде снега с дождем.