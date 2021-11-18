Берлин, 18 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Публикация переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции о предполагаемой встрече в «нормандском формате» принципиально не влияет на перспективы этих переговоров, заявила 18 ноября и.о. германского канцлера Ангела Меркель в беседе с журналистами.

Kremlin.ru Ангела Меркель

Назвав факт публикации не слишком большой неожиданностью и признавшись, что читает многие из своих писем «в газетах», Меркель заявила:

«Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны абсолютно разные взгляды».

Добавив, что просила президента РФ Владимира Путина, чтобы встреча «нормандской четвёрки» состоялась до её ухода в отставку, Меркель сказала, что была заинтересована в переговорах на высшем уровне, но этого так и не произошло.