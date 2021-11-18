Барселона, Испания, , 22:42 — REGNUM 22-летний центральный защитник «Барселоны» Оскар Мингеса поделился ощущениями от атмосферы в каталонском клубе до отставки Рональда Кумана: «Нам нужны были перемены. В раздевалке была не та атмосфера, чтобы нам была нужна. Игра не были счастливы. Были необходимы изменения. Я уверен, что с новым тренером Хави у нас все получится. Игроки верят ему и его словам», — сказал Мингеса.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

Об отставке Рональда Кумана с поста главного тренера «сине-гранатовых» было объявлено 28 ноября после поражения каталонской команды от «Райо Вальекано» в матче 11-го тура испанской Примеры 2021/22. В ночь с 5 на 6 ноября было объявлено, что экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Хави станет преемником Кумана.

После двенадцати сыгранных матчей «Барселона», одержав лишь четыре победы и набрав семнадцать очков, идет на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата. В субботу, 20 ноября, состоится первый матч «Барселоны» под руководством Хави — «сине-гранатовые» сыграют с «Эпаньолом».