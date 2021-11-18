Лос-Анджелес, США, , 22:39 — REGNUM Disney и Marvel выпустили ролик про съёмки сериала «Соколиный глаз». Видео было выложено 18 ноября на YouTube-канале киностудии.

Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители» Джосс Уидон

Создатели картины показали ряд моментов из сериала и комичные ситуации, которые возникали на съёмках. Помимо этого, зрители также могут видеть, как создавались некоторые экшн-сцены.

Напомним, первые два эпизода сериала «Соколиный глаз» потоковый сервис Disney Plus покажет 24 ноября 2021 года. Главные роли в нём исполнят Джереми Реннер и Хейли Стэнфилд.

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