Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Disney и Marvel выпустили ролик про съёмки сериала «Соколиный глаз». Видео было выложено 18 ноября на YouTube-канале киностудии.

Джосс Уидон Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»

Создатели картины показали ряд моментов из сериала и комичные ситуации, которые возникали на съёмках. Помимо этого, зрители также могут видеть, как создавались некоторые экшн-сцены.

Напомним, первые два эпизода сериала «Соколиный глаз» потоковый сервис Disney Plus покажет 24 ноября 2021 года. Главные роли в нём исполнят Джереми Реннер и Хейли Стэнфилд.