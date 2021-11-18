Тюмень, , 22:35 — REGNUM Под Тюменью в ночь с 18 на 19 ноября будет произведена утилизация 90 тонн яичного порошка и 30 тонн яичной скорлупы ПАО «Птицефабрика «Боровская». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Птичий грипп

Это последнее, что будет подвергнуто сжиганию, сообщает департамент АПК Тюменской области. Ранее уничтожались в огне куры и полуфабрикаты из куриного мяса.

«В остальном, работы по сжиганию биоотходов до зольного остатка на полигоне ПАО «Птицефабрика «Боровская» завершены», — заявляют в департаменте.

Выравнивание участка и другое благоустройство после утилизации яичного порошка и скорлупы завершатся до 1 декабря 2021 года.

Режим ЧС по птичьему гиппу будет снят после всех принятых в полном объёме дезинфекционных мер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин по птичьему гриппу на птицефабрике «Боровская» под Тюменью был введён с 13 октября. Уничтожается вся продукция птицефабрики, расположенной в Тюменском районе.

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