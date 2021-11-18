Оттава, 18 ноября 2021, 22:34 — REGNUM На территории базы Вооруженных сил Канады в провинции Британская Колумбия произошёл взрыв, сообщает 18 ноября телеканал CTV.
Взрыв прогремел на военной базе «Комокс» на острове Ванкувер.
По данным СМИ, в результате взрыва частично обрушилась одна из казарменных построек.
Причиной инцидента считают взрыв газа в заброшенном здании казарм.
Сообщается о двоих пострадавших. На месте взрыва видны машины скорой помощи и пожарные.
Информация уточняется.
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