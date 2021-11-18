Оттава, , 22:34 — REGNUM На территории базы Вооруженных сил Канады в провинции Британская Колумбия произошёл взрыв, сообщает 18 ноября телеканал CTV.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Взрыв прогремел на военной базе «Комокс» на острове Ванкувер.

По данным СМИ, в результате взрыва частично обрушилась одна из казарменных построек.

Причиной инцидента считают взрыв газа в заброшенном здании казарм.

Сообщается о двоих пострадавших. На месте взрыва видны машины скорой помощи и пожарные.

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновение российских десантников в небе над Белоруссией попало на видео