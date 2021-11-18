Оттава, 18 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. На территории базы Вооруженных сил Канады в провинции Британская Колумбия произошёл взрыв, сообщает 18 ноября телеканал CTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

Взрыв прогремел на военной базе «Комокс» на острове Ванкувер.

По данным СМИ, в результате взрыва частично обрушилась одна из казарменных построек.

Причиной инцидента считают взрыв газа в заброшенном здании казарм.

Сообщается о двоих пострадавших. На месте взрыва видны машины скорой помощи и пожарные.

Информация уточняется.