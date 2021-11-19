Брюссель, , 00:39 — REGNUM Босния и Герцеговина является единственной европейской страной, у которой нет обязательного запаса нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в статье, опубликованной 18 ноября на портале Capital.

Цистерны с нефтепродуктами Roy Luck

В статье уточняется, что каждая страна-кандидат на вступление в Евросоюз должна создать запас нефти и нефтепродуктов, достаточный для трехмесячного бесперебойного потребления.

Автор публикации ссылается на отчет Энергетического сообщества (международная организация, созданная с подписанием соглашения между ЕС и странами Юго-Восточной Европы — ИА REGNUM), представленный 15 ноября, в котором в очередной раз подчеркивается, что в БиГ нет никаких обязательных государственных запасов нефти и газа. Также в последнем отчете Европейской комиссии о Боснии и Герцеговины отсутствие обязательного запаса энергоносителей в этой стране было отмечено как одна из проблем.

Напомним, что Евросоюз приравнивает формирование обязательных резервов нефти и газа к вопросам национальной безопасности.