Лондон, , 22:34 — REGNUM Руководство лондонского «Челси» нацелилось на подписание 17-летнего воспитанника каталонской «Барселоны» Гави и готово предложить «сине-гранатовым» 50 миллионов евро за трансфер полузащитника сборной Испании. Об этом 18 ноября сообщило издание Sport.es.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

Текущее соглашение Гави с «Барселоной» рассчитано до конца сезона 2022/23. Ранее сообщалось, что переговоры Гави с «сине-гранатовыми» по продлению контракта находятся в продвинутой стадии.

В текущем сезоне Гави принял участие в восемнадцати матчах за «Барселону» и сборную Испании во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Гранадой».