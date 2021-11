Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Фанаты серии игр The Legend of Zelda могут надеяться, что в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021 им сообщает новости о франшизе. Об этом 18 ноября сообщает портал Comicbook.

Стенд Nintendo на E3 Sergey Galyonkin

Известный инсайдер Samus Hunter, специализирующийся на новостях о Nintendo, заявил, что «празднование 35-летия The Legend of Zelda продолжится на The Game Awards». К сожалению, он не стал раскрывать подробности.

Издание предположило, что во время церемонии Nintendo может представить ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) The Legend of Zelda: Ocarina of Time или The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Напомним, в рамках празднования 35-летия франшизы Nintendo выпустила ремастер игры The Legend of Zelda: Skyward Sword. Его релиз состоялся 16 июля 2021 года.

