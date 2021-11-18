Аугсбург, Германия, , 22:28 — REGNUM Завтра, 19 ноября, в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена» «Аугсбург» в первом матче двенадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Кингсли Коман в составе футбольного клуба «Бавария» (сс) Granada

Ранее сообщалось, что игру пропустит 25-летний фланговый нападающий сборной Франции Кингсли Коман, на счету которого 3 (2+1) очка по системе гол+пас в одиннадцати матчах за мюнхенский клуб в текущем сезоне.

После одиннадцати туров «Бавария», одержав девять побед и набрав 28 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с девятью очками идет на шестнадцатой позиции.